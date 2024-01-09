Україна

Першу половину сезону нападник провів у іншій українській команді.

Вчора, 8 січня, криворізький Кривбас вийшов з відпустки, яка тривала чотири тижні. У складі команди відбулись деякі зміни.

Як повідомляє офіційний сайт лідера УПЛ, повернувся до криворіжців нападник Олексій Хобленко, який першу частину сезону провів в оренді в ЛНЗ: 11 матчів/1 гол (у ворота Чорноморця).

Раніше Хобленко виступав за Динамо, Полтаву, Чорноморець, Говерлу, Лех, Дніпро-1, норвезький Стабек, естонську Левадію та Карпати.

Нагадаємо, наразі відомі імена трьох спаринг-партнерів Кривбасу на Піренеях: Пʼяст Польща (28.01), Віборг Данія (10.02), Реал Мурсія Іспанія (13.02). Всього ж Кривбас зіграє близько десяти контрольних матчів.