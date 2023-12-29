Україна

Ймовірно, спеціаліст сфокусується на роботі з юнацькою збірною України.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про завершення співпраці з Володимиром Єзерським.

До тренерського штабу Руслана Ротаня він приєднався у січні 2023 року і відповідав за підготовку захисників.

Зазначимо, що у вересні цього ж року Єзерського призначили головним тренером збірної України U-17. Під його керівництвом "синьо-жовті" вже зіграли внічию з Фінляндією, розгромили Ліхтенштейн і мінімально поступилися Німеччині (0:1).