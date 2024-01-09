Украина: Вторая лига

Досвідчений нападник став гравцем одного з лідерів чемпіонату України серед команд Другої ліги.

ФК ЮКСА на своїй сторінці в Інстаграм оголосила про підписання контракту із 32-річним форвардом Адерінсолою Есеолою.

Український нападник виступатиме за "хрестоносців" у футболці з номером 11. Угода розрахована на півтора року.

Вихованець житомирського футболу встиг пограти не лише за українські клуби, а й за кордоном – в Італії, Казахстані та Болгарії.



У складі київського Арсеналу Дерін ставав чемпіоном Першої ліги України в сезоні 2017/18. Разом із Кайратом, у якому був головним голеадором, вигравав чемпіонат (2018) та Кубок Казахстану (2020), а в 2019 році ставав найкращим бомбардиром тамтешньої Премʼєр-ліги.



Також пограв за Кайрат у єврокубках, де забив 6 голів. Зокрема, робив дубль у ворота нідерландського АЗ.



В українській Премʼєр-лізі виступав за Олександрію, Зірку, Ворсклу та Львів.

Адерінсола Есеола став другим зимовим новачком "хрестоносців" після Євгена Селіна.