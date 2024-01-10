Київська команда продовжує роботу над складом перед другою половиною сезону.
ФК Оболонь
10 січня 2024, 14:56
Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контрактів із півзахисником Євгеном Запорожцем та нападником Олегом Вишневським.
У складі столичної команди 29-річний Запорожець виступатиме під 50 номером, а 28-річний Вишневський – під 7.
Деталі контрактів із футболістами не розголошуються.
У першій половині сезону Запорожець провів 20 матчів за Інгулець, у яких віддав вісім гольових передач. На рахунку Вишневського жодної результативної дії за 13 матчів у складі Миная.
Також "пивовари" оголосили про відхід захисника Дмитра Фатєєва. Сторони вирішили достроково розірвати контракт за взаємною згодою.
У першій половині сезону Фатєєв провів дев'ять ігор без результативних дій, відігравши на полі 639 хвилин.
Після 16 ігор Оболонь набрала 14 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.