Україна

Київська команда продовжує роботу над складом перед другою половиною сезону.

Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контрактів із півзахисником Євгеном Запорожцем та нападником Олегом Вишневським.

У складі столичної команди 29-річний Запорожець виступатиме під 50 номером, а 28-річний Вишневський – під 7.

Деталі контрактів із футболістами не розголошуються.

У першій половині сезону Запорожець провів 20 матчів за Інгулець, у яких віддав вісім гольових передач. На рахунку Вишневського жодної результативної дії за 13 матчів у складі Миная.

Також "пивовари" оголосили про відхід захисника Дмитра Фатєєва. Сторони вирішили достроково розірвати контракт за взаємною згодою.

У першій половині сезону Фатєєв провів дев'ять ігор без результативних дій, відігравши на полі 639 хвилин.

Після 16 ігор Оболонь набрала 14 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.