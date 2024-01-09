Україна

Півзахисник Владислав Мухаматгалєєв та ФК Оболонь достроково припинили співпрацю за обопільною згодою сторін.

Оболонь на своєму офіційному сайті повідомила про те, що півзахисник Владислав Мухаматгалєєв припинив виступи за команду.

Сторони достроково закінчили співпрацю за обопільною згодою.

Мухаматгалєєв приєднався до "пивоварів" взимку 2023 року. У футболці "біло-зелених" півзахисник провів 4 матчі (1 – у Кубку України, 3 – у Першій лізі).

Раніше повідомлялось, що Оболонь остаточно припинила співпрацю з Василенком.