Півзахисник Владислав Мухаматгалєєв та ФК Оболонь достроково припинили співпрацю за обопільною згодою сторін.
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09 січня 2024, 10:50
Оболонь на своєму офіційному сайті повідомила про те, що півзахисник Владислав Мухаматгалєєв припинив виступи за команду.
Сторони достроково закінчили співпрацю за обопільною згодою.
Мухаматгалєєв приєднався до "пивоварів" взимку 2023 року. У футболці "біло-зелених" півзахисник провів 4 матчі (1 – у Кубку України, 3 – у Першій лізі).
Раніше повідомлялось, що Оболонь остаточно припинила співпрацю з Василенком.