Полтавці готуються до другої частини сезону.
Фото - Ворскла
11 січня 2024, 15:00
Полтавська Ворскла в рамках підготовки до вирішальної частини сезону відправились на збір до Туреччини. Ворскляни клубним автобусом дісталися Кишинева, а звідти літаком – до Анталії.
Під час зимового навчально-тренувального збору в. о. головного тренера команди Сергій Долганський планує залучити таких виконавців:
Воротарі: Ісенко, Єрмолов, Домолега
Захисники: Чеснаков, Сантана, Хрипчук, Крупський, Корнієнко, Павлюк, Ізотов, Бацула, Рамірес, Пердута, Якубу
Півзахисники: Скляр, Челядін, Нестеренко, Черниш, Кане, Феліпе, Толі
Нападники: Островський, Степанюк, Тіагуіньо, Галас, Ковталюк
Наразі затверджено 6 спарингів. 17-го лютого полтавці планують повернутися в Україну.