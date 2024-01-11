Україна

Полтавці готуються до другої частини сезону.

Полтавська Ворскла в рамках підготовки до вирішальної частини сезону відправились на збір до Туреччини. Ворскляни клубним автобусом дісталися Кишинева, а звідти літаком – до Анталії.

Під час зимового навчально-тренувального збору в. о. головного тренера команди Сергій Долганський планує залучити таких виконавців:

Воротарі: Ісенко, Єрмолов, Домолега

Захисники: Чеснаков, Сантана, Хрипчук, Крупський, Корнієнко, Павлюк, Ізотов, Бацула, Рамірес, Пердута, Якубу

Півзахисники: Скляр, Челядін, Нестеренко, Черниш, Кане, Феліпе, Толі

Нападники: Островський, Степанюк, Тіагуіньо, Галас, Ковталюк

Наразі затверджено 6 спарингів. 17-го лютого полтавці планують повернутися в Україну.