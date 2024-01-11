Україна

Обидва контракти було розірвано за взаємною згодою сторін.

Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про відхід захисника Владислава Шаповала та півзахисника Владислава Вакули.

Угоди з обома футболістами було розірвано за взаємною згодою сторін.

Шаповал став гравцем Полісся влітку 2021 року. На його рахунку 40 матчів, два забиті м'ячі та чотири асисти.

Вакула приєднався до житомирського клубу влітку 2022 року. З того часу він відіграв 17 ігор, забив один гол та віддав один асист.