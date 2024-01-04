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Перед початком навчально-тренувальних зборів півзахисник Полісся Богдан Кушніренко підбив підсумки осінньої частини Української Прем’єр-Ліги.

Півзахисник Полісся Богдан Кушніренко підбив підсумки осінньої частини Української Прем’єр-Ліги.

"Відпочити вдалось, але все одно в голові — друге коло. Хочеться досягти тих поставлених цілей, які перед нами стоять. Тому я можу сказати, що з нетерпінням чекаю повернення чемпіонату і хочеться завершити його з медалями.

Перед початком сезону всі теж думали та говорили, що буде складно: ми новачки, всього лише перший сезон в УПЛ, але бачите, що все не так страшно. З кожною командою можна грати, показувати гарний футбол та здобувати гарний результат. Все залежить від нас, від нашої голови, від того, як ми будемо виходити на кожну наступну гру, як ми будем аналізувати майбутніх суперників, налаштовуватись на них. Вважаю, що немає нічого страшного. Треба вірити одне в одного і не дивитись, хто навпроти.

Щодо конкурентів: звичайно ж, перша п’ятірка, яка склалась, всі можуть поборотись як за перше місце, так і опинитись на п’ятому. Але не слід недооцінювати команди, які йдуть на шостому та сьомому місцях. Згадаймо той сезон, коли Олександрія займала п’яте місце, якщо не помиляюсь, Ворскла була на шостому, був відрив щось в очок 12, але в кінці сезону саме Ворскла отримала путівку в євросезон. Тому не слід недооцінювати команди. Але я думаю, що найцікавіша боротьба буде між тією п’ятіркою, яка зараз є. Інтрига може бути до останніх турів, але тим цікавіше дивитись", — цитує гравця офіційний сайт Полісся.