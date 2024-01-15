Україна

Тренер розповів щодо виступів гравця.

Маріно Пушич розповів про рівень Георгія Судакова.

"Дякую. Завжди приємно нагороджувати футболістів. Але, як уже говорив і я, і гравці, йдеться також про зусилля команди: команда формує особистість і команда також здобуває цей приз разом з гравцем. Це наша культура, те, як ми сприймаємо такі нагороди.

Але, звісно, я дуже радий за цих футболістів. Це два особливі призи. Георгій Судаков отримав нагороду найкращому гравцю, на яку повністю заслуговує: він чудово розвивається і робить вагомий внесок у гру команди.

Окремо відзначу його вчинок, коли після нашої великої перемоги над Барселоною він зібрав підписи всіх гравців Шахтаря на своїй футболці та зберіг її на згадку. Це свідчить про наш командний дух, що є дуже важливим.

Георгій – дуже талановитий футболіст. Талант дає природа або Бог, але ти повинен щось із цим робити, аби розвиватися. Як ми завжди кажемо, наполеглива праця перемагає талант, коли талант не працює наполегливо.

Він є гравцем, який може і хоче наполегливо працювати, щодня розвиватися, це розумний футболіст, здатний дуже швидко вчитися.

Тож ці характеристики дозволяють йому вдосконалюватися і досягати ще вищого рівня щодня, щотижня. Я вважаю, Георгію є над чим працювати, і його менталітет допомагає йому розвиватися".

Шахтар оголосив про запрошення двох нових тренерів до штабу.