Україна

Вже сьогодні буде проведено перше тренування у Новому році.

Сьогодні, 15 січня, футболісти Дніпра-1 вийшли з відпустки та розпочнуть підготовку до другої половини сезону.

Традиційно перед стартом підготовки футболісти пройдуть медичне обстеження, і для цього гравці були поділені на три групи.

В перший день лікарів відвідали Валерій Юрчук, Руслан Бабенко, Володимир Танчик, Яків Кінарейкін, Рамік Гаджієв та ряд молодих футболістів, які вперше пройдуть збори з основним складом.

Також зазначається, що сьогодні команда Юрія Максимова проведе перше тренування, а друга та третя групи гравців пройдуть медогляд завтра та післязавтра.

Дніпро-1 працюватиме на клубній базі три дні, після чого вирушить до Туреччини, де заплановано два навчально-тренувальні збори. Перший пройде з 20 січня до 2 лютого, а другий з 5 по 17 лютого.

Після 17 турів Дніпро-1 разом із Кривбасом очолюють турнірну таблицю УПЛ, набравши по 34 очки. За ними йде Полісся, яке набрало 32 бали.