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До вашої уваги результати голосів українських представників за найкращого гравця 2023 року за версією FIFA The Best.

Напередодні завершилася церемонія вручення футбольних нагород за підсумками 2023 року від FIFA The Best, за підсумками якої найкращим гравцем минулого року було визнано зіркового нападника Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

За регламентом, під час вручення цієї нагороди мали враховуватися індивідуальні успіхи футболістів у період з 19 грудня 2022 року по 20 серпня 2023 року, тоді як в самому опитуванні брали участь капітани та тренери національних збірних, журналісти із різних країн, а також вболівальники.

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров проголосував наступним чином: першу сходинку в нього посів Кіліан Мбаппе, другу — Ліонель Мессі, а третю — Ерлінг Голанд.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко віддав перевагу Ліонелю Мессі, а друге та треті місця відповідно розподілили між собою Кіліан Мбаппе та Кевін де Брюйне. Нагадаємо, що думка капітанів збірних країн мала пріоритетне значення під час вибору переможця.

Від українських журналістів виступив Валерій Новобранець. Його голоси розподілилися між усіма представниками Манчестер Сіті наступним чином: 1) Ерлінг Голанд; 2) Кевін де Брюйне; 3) Родрі.

Результати голосування за найкращого гравця-2023 за версією FIFA The Best у підсумку виглядають наступним чином:

Ерлінг Голанд переміг серед тренерів збірних та представників медіа, тоді як Ліонель Мессі — серед капітанів збірних та вболівальників.

За рівної кількості балів перемогу віддали аргентинцю через пріоритетний голос капітанів.