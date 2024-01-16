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Український фахівець, який очолює збірну Вірменії, також взяв участь в опитуванні за найкращого гравця-2023.

Напередодні завершилася церемонія вручення футбольних нагород за підсумками 2023 року від FIFA The Best, за підсумками якої найкращим гравцем минулого року було визнано зіркового нападника Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

За регламентом, під час вручення цієї нагороди мали враховуватися індивідуальні успіхи футболістів у період з 19 грудня 2022 року по 20 серпня 2023 року (ЧС-2022 завершився 18 грудня), тоді як в самому опитуванні брали участь капітани та тренери національних збірних, журналісти із різних країн, а також вболівальники.

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Український тренер та екскерманич національної збірної України Олександр Петраков, який нині очолює збірну Вірменії, також взяв участь в голосуванні та розподілив місця за найкращого гравця 2023 року наступним чином, проігнорувавши аргентинського переможця:

1. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті);

2. Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті);

3. Родрі (Манчестер Сіті).

Нагадаємо, раніше стало відомо, як голосували за найкращого гравця-2023 за версією FIFA The Best представники від України: головний тренер збірної Сергій Ребров та капітан Андрій Ярмоленко.

Ознайомитися з повними результатами голосування можна за цим посиланням.