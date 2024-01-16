Україна

Центральний захисник підписав контракт до червня 2025 року.

Минай на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нового контракту із захисником Дмитром Нємчаніновим.

Угода діє до червня 2025 року.

У період з літа 2022-го до зими 2023-го 33-річний оборонець провів 43 матчі за Минай та є лідером за цим показником серед чинних гравців закарпатської команди. Також на рахунку Нємчанінова найбільша кількість матчів в УПЛ – 154. Тому наразі саме Дмитро є найбільш досвідченим виконавцем минайців серед гравців. Випереджає його лише Желько Любеновіч. На рахунку головного тренера Минаю 303 матчі на вищому рівні в Україні.

Раніше повідомлялось, що Кемкін продовжив контракт з Минаєм.