Україна

Нападник дніпрян висловився про своє лікування.

Півзахисник СК Дніпро-1 Максим Третьяков провів напередодні перше тренування разом з командою після важкої травми. Він розповів про своє відновлення та неперервний зв’язок з командою.

"Дуже радий приєднатися до хлопців, хоча це ще не повноцінне повернення до команди, але все одно це дуже приємно. Зайшов на рідну базу, приємні відчуття ностальгії, тож відчуваю тільки позитивні емоції.

Я зараз починаю потрохи виходити й працювати на футбольному полі. Сьогодні для мене це тільки другий такий вихід на поле після травми. Позаду складний шлях лікування, а за медичним протоколом відновлення до повноцінного повернення у гру у мене ще півтора місяця. Дуже радий, що поїду з командою на збори. Там буду працювати з Євгеном Баришніковим, десь з хлопцями, і потроху буду набирати футбольні кондиції.

Я спостерігав за командою, дивився усі матчі. На жаль, мій прихід до команди відбувся не так, як хотілося б, адже зазнав такої важкої травми, і це було непросте випробування. Але час йде, і я вже, можна сказати, на фінішній прямій до свого повернення. Щодо хлопців, то вони дуже гідно вийшли з непростої ситуації, котра була на початку сезону, додали в агресії, додали в результатах, і про них я можу сказати тільки хороші слова.

Був на іграх з Поліссям, з Динамо – цей матч був дуже хорошого рівня. Поки був на відновленні у Києві, їздив на усі футболи, що були у столиці, і матч з динамівцями не був виключенням – тоді я отримав справжнє задоволення від гри нашої команди", — сказав футболіст Дніпра-1.

Раніше повідомлялось, що Третьяков успішно прооперований в Німеччині після травми "хрестів".