Угода з досвідченим хавбеком розрахована до кінця 2025 року.
Владлен Юрченко, ФК Металіст 1925
17 січня 2024, 10:35
Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Владленом Юрченком.
Угода з 29-річним українцем розрахована до кінця 2025 року.
У складі харківської команди футболіст виступатиме під 80 номером і він є першим новачком харків'ян після приходу нового головного тренера Віктора Скрипника.
У першій половині сезону Юрченко провів 14 матчів за Ворсклу, в яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.