Україна

Угода з досвідченим хавбеком розрахована до кінця 2025 року.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Владленом Юрченком.

Угода з 29-річним українцем розрахована до кінця 2025 року.

У складі харківської команди футболіст виступатиме під 80 номером і він є першим новачком харків'ян після приходу нового головного тренера Віктора Скрипника.

У першій половині сезону Юрченко провів 14 матчів за Ворсклу, в яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.