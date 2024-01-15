Харківська команда розпочала підготовку до другої половини сезону.
ФК Металіст 1925
15 січня 2024, 20:45
Три дні тому футболісти харківського Металіста 1925 вийшли з відпустки, що означало старт підготовки до другої половини сезону.
Перші три дні концентрувалися на проходженні медичного обстеження перед навчально-тренувальними зборами.
Сьогодні, 15 січня, харків'яни провели перше тренування у Новому році під керівництвом нового головного тренера Віктора Скрипника, який dзимку перебрався з Ворскли.
Також зазначається, що разом з основною командою працювали два гравці молодіжного складу — півзахисники Самуель Обінайю та Матвій Панченко.
Після 17 турів Металіст 1925 набрав 15 очок і займає 12 місце в турнірній таблиці УПЛ.