Україна

Харківська команда розпочала підготовку до другої половини сезону.

Три дні тому футболісти харківського Металіста 1925 вийшли з відпустки, що означало старт підготовки до другої половини сезону.

Перші три дні концентрувалися на проходженні медичного обстеження перед навчально-тренувальними зборами.

Сьогодні, 15 січня, харків'яни провели перше тренування у Новому році під керівництвом нового головного тренера Віктора Скрипника, який dзимку перебрався з Ворскли.

Також зазначається, що разом з основною командою працювали два гравці молодіжного складу — півзахисники Самуель Обінайю та Матвій Панченко.

Після 17 турів Металіст 1925 набрав 15 очок і займає 12 місце в турнірній таблиці УПЛ.