Україна

Столичний клуб у Туреччині гратиме дуже багато.

Київське Динамо цьогорічні зимні навчально-тренувальні збори проводитиме в Туреччині, куди команда на чолі з Олександром Шовковським вирушить 21 січня.

Раніше прес-служба "біло-синіх" повідомляла, що під час підготовки до другої частини сезону колектив проведе вісім товариських зустрічей, програма яких розпочнеться з 26 січня.

Однак свіже оновлення інформації містить у собі імена ще двох суперників для Динамо — грузинський однойменний колектив із Тбілісі та молдовський Петрокуб із міста Хінчешті, проти яких кияни гратимуть 13 та 16 лютого відповідно.

За підсумками минулого сезону грузинської ліги Еровнулі Динамо Тбілісі стало другим, поступившись трьома заліковими балами Динамо Батумі, а Петрокуб іде другим у молдовській Суперлізі та поступається Шерифу шістьма заліковими балами.

Нагадаємо, що раніше зірковий нападник столичного колективу Андрій Ярмоленко анонсував своє повернення в другій частині сезону.