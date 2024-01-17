Україна

Луганський колектив знову обрав відпрацьовану тактику спільних тренувань.

Луганська Зоря поступово завершує зимові канікули та готується до виїзду до Туреччини, де на команду очікуватиме підготовка до другої частини сезону.

І вже починаючи від 26 січня "чорно-білі" братимуть участь у товариських іграх проти інших колективів, які на той час також перебуватимуть у стані підготовки.

Цього року Зоря вирішила не змінювати свою тактику й, окрім власне зустрічей, проводитиме ще й спільні тренування із своїми суперниками.

Клуб також оголосив імена шести опонентів, до якого згодом можуть долучитись й інші колективи.

26 січня луганці зіграють проти польської Краковії (Екстракляса, 13 місце), 31 — проти польської Ягеллонії (Екстракляса, 2 місце), 4 лютого — проти грузинського Динамо Тбілісі ("срібний" призер), 9 лютого — проти польської Легії Гданськ (Перша ліга, 4 місце), а 14 лютого — проти грузинського Динамо Батумі (чемпіони).

На завершення тренувального циклу та перед поверненням до України, 17 лютого, на команду очікуватиме щонайменше ще одне спільне тренування.

Нагадаємо, що раніше захисник луганської Зорі сповістив про невтішні новини щодо своєї травми.