Україна

Захисник Зорі Богдан Бутко розповів про відновлення та найближчі плани.

В минулому сезоні захисник Богдан Бутко був ключовим виконавцем луганської Зорі, провівши 25 матчів та забивши 2 голи. Проте вже в поточній кампанії українець не провів жодного матчу. Причина відсутності крайнього оборонця — травма литкового м'яза. Футболіст розповів, як проходить його відновлення.

"Травма литкового м'яза виявилася серйозною. Ще до того ж був рецидив цієї травми через 1,5 місяця відновлення. До сьогоднішнього дня була виконана велика робота наших лікарів і не тільки.

Хотів би сказати спасибі всім тим, хто був причетний до мого відновлення. Зараз почуваюся добре, попереду ще важка робота, для того, щоб набрати фізичну форму на збори. Сподіваюся, наступного року ми будемо вигравати й приносити радість уболівальникам", — цитує Бутка офіційний інстаграм луганців.

Нагадаємо, влітку Зоря продовжила контракт з Бутком.