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Олег Шандрук розповів про зимові збори, спаринг-партнерів і комплектацію команди.

Виконувач обов'язків головного тренера рівненського Вереса Олег Шандрук прокоментував майбутні зимові збори, суперників та комплектацію команди.

"В Рівному ми разом знову зберемося 8 січня. 9 та 10 січня футболісти пройдуть обов’язковий медогляд. Упродовж цих трьох днів проведемо декілька втягуючих тренувань. З 11 січня розпочинаємо повноцінну підготовку до весняної частини сезону у залі та на тренувальній базі. Це силова робота на тренажерах, бігові заняття та вправи з м’ячем. Можливо, завершенням цього етапу зборів стане двосторонка. Над цим ще поміркуємо.

В ніч з 19 на 20 січня команда транзитом через Польщу вирушить до Туреччини. Базуватимемося в готелі неподалік Анталії.

П’ять спарингів із суперниками із Данії, Латвії, Словаччини та Сербії? Вже запланували матчі з данським Лонгбю, латвійськими Аудою та Лієпаєю, словацьким Злате Моравце і сербським Явором. Над цим працював ще попередній тренерський штаб команди. Усі спаринг-партнери — хороші. Це сильні клуби, що представляють елітні дивізіони чемпіонатів своїх країн. Зараз працюємо над організацією ще одного, а можливо й двох контрольних матчів у Туреччині. До Рівного плануємо повернутися 17 лютого. Потім розпочнемо цілеспрямовано готуватися до гри з Колосом.

Вважаю, що зараз у нас дуже хороша команда. Єдине чого не вистачає — віри в себе. Щодо селекції, я тут не відкрию чогось новаторського. Шукаємо підсилення на кожну позицію для створення якісної конкуренції.

Вважаю, що говорити зараз про зміни у грі — дещо неетично по відношенню до попереднього тренерського штабу команди. Так, потрібно щось міняти. Але почати варто з психології. Хочеться бачити від футболістів більше емоції та пристрасті. Ми обов’язково проговоримо це все з командою після канікул.

Які завдання клубу? Основне — вирішити головну турнірну задачу на цей сезон. Друге — налагодити командну гру. Але це вже наша внутрішня кухня. Про те, як це зробити — говоритимемо з командою. У нас є чітке бачення роботи. Тепер треба добре попрацювати на зборах", - наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

Після 16 ігор Верес набрав 12 очок і посідає передостаннє, 15 місце у турнірній таблиці УПЛ.