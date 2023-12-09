Закарпатська команда продовжує у скорострільному режимі позбавлятися футболістів.
Юрій Кравчук, ФК Минай
09 грудня 2023, 15:15
Минай на своєму офіційному сайті оголосив про те, що захисники Юрій Кравчук та Олександр Мельник залишили закарпатський клуб.
Угоди з обома футболістами було розірвано за взаємною згодою сторін.
29-річний Кравчук став гравцем Миная влітку 2022 року на правах оренди, перейшовши з Металіста, а влітку 2023 року став повноцінним гравцем закарпатського клубу. На його рахунку 25 матчів і два забиті м'ячі.
23-річний Мельник приєднався до Миная з Олександрії у лютому цього року по оренді, а влітку підписав повноцінний контракт. На його рахунку 21 матч.
Раніше повідомлялося, що Минай попрощався з Олександром Бандурою, Сергієм Панасенком, Олегом Вишневським, Ігорем Солдатом, Дмитром Нємчаніновим, Володимиром Одарюком та Андрієм Ралюченком.