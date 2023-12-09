Україна

Закарпатська команда продовжує у скорострільному режимі позбавлятися футболістів.

Минай на своєму офіційному сайті оголосив про те, що захисники Юрій Кравчук та Олександр Мельник залишили закарпатський клуб.

Угоди з обома футболістами було розірвано за взаємною згодою сторін.

29-річний Кравчук став гравцем Миная влітку 2022 року на правах оренди, перейшовши з Металіста, а влітку 2023 року став повноцінним гравцем закарпатського клубу. На його рахунку 25 матчів і два забиті м'ячі.

23-річний Мельник приєднався до Миная з Олександрії у лютому цього року по оренді, а влітку підписав повноцінний контракт. На його рахунку 21 матч.

Раніше повідомлялося, що Минай попрощався з Олександром Бандурою, Сергієм Панасенком, Олегом Вишневським, Ігорем Солдатом, Дмитром Нємчаніновим, Володимиром Одарюком та Андрієм Ралюченком.