Україна

Український хавбек поділився своїми думками після переходу до харківського клубу.

Півзахисник Металіста 1925 Владлен Юрченко прокоментував свій перехід до харківського клубу з полтавської Ворскли.

"Враження дуже хороші. Команда прийняла мене добре. Тому зараз працюємо, переходимо на два тренування на день. Мені сподобалося те, як планують цей проєкт розвивати. І також те, що я добре знайомий з тренерським штабом на чолі з Віктором Анатолійовичем. Відтак, я довго не думав.

Поради новим партнерам по команді? Треба просто працювати. У Скрипника є два правила — мають бути дисципліна та повага. З багатьма хлопцями я грав раніше у Шахтарі. Це Максим Жичиков, Артем Габелок, Ростислав Русин, Андрій Борячук.

Виклик до національної команди? Це складне запитання. Так, у мене є такі амбіції. Але для цього потрібно, щоб багато що зійшлося докупи. Перше — це командна гра. Якщо команда добре грає, показує результат, тоді за її гравцями спостерігають. Тому треба працювати всім разом, грати добре. Щоб тренерський штаб збірної стежив не тільки за мною, а за всіма.

Перший раз за своє життя я буду грати в Києві, тут команда базується зараз, тут багато чого є. Можна знайти, куди вийти, де пройтися. Я можу після тренувань вийти на прогулянку з дружиною, з друзями. Коли збори — тоді читаю книжки. У якості хобі — можу пограти в ігри. Наприклад, PUBG Mobile", - наводить слова Юрченка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Скрипник провів перше тренування у Металісті 1925.