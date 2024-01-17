Україна

Український клуб отримав опцію викупу гравця.

У Поліссі оголосили про перехід правого вінгера швейцарського Сьйона Яссіна Фортюна.

ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок

За житомирський клуб він гратиме до кінця поточного сезону. Полісся також отримало право викупу 24-річного француза.

Раніше Фортюн представляв французькі Шоле та Анже, а також кілька молодіжних команд лондонського Арсеналу, вихованцем якого він і є.

У цьому сезоні нападник взяв участь у 16 матчах Сьйона у всіх турнірах, відзначившись 2 асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Полісся також підпише молодого півзахисника Сан-Паулу.