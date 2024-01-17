Український клуб отримав опцію викупу гравця.
Яссін Фортюн, фото Полісся
17 січня 2024, 16:51
У Поліссі оголосили про перехід правого вінгера швейцарського Сьйона Яссіна Фортюна.
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За житомирський клуб він гратиме до кінця поточного сезону. Полісся також отримало право викупу 24-річного француза.
Раніше Фортюн представляв французькі Шоле та Анже, а також кілька молодіжних команд лондонського Арсеналу, вихованцем якого він і є.
У цьому сезоні нападник взяв участь у 16 матчах Сьйона у всіх турнірах, відзначившись 2 асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Полісся також підпише молодого півзахисника Сан-Паулу.