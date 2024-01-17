Україна

Майбутнє кількох виконавців у складі луганців наразі під питанням.

Деякі гравці луганської Зорі відсутні у складі делегації клубу, яка невдовзі має вирушити на тренувальний збір до Туреччини.

Як повідомляє ТаТоТаке, причиною рішення керівництва клубу є відмова гравців оновити свої угоди, які втрачають чинність наприкінці червня 2024 року.

За попередніми даними, йдеться про центрального захисника Ігоря Снурніцина, атакуючого півзахисника Дениса Нагнойного та лівого вінгера Даниїла Алефіренка.

Нагадаємо, нещодавно у Зорі оголосили перелік суперників на зимових зборах клубу.