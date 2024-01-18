Україна

Керівництво УПЛ продовжує переговори з командами щодо єдиного телепулу.

Сьогодні, 18 січня, відбулося засідання Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

На засіданні було ухвалено рішення про реєстрацію каналу UPL.TV від ТОВ Прем'єр-ліга.

Представники компанії заявили, що УПЛ має намір об'єднати всі клуби, які входять до її складу, щоб нарешті створити єдиний телепул, що дозволить показувати всі ігри чемпіонату України на єдиному каналі.

Зазначається, що UPL.TV буде мовити на платформах і дистрибутуватиметься кабельним провайдерам.

Раніше генеральний директор Руху Ігор Дедишин заявив, що львівський клуб готовий співпрацювати з УПЛ у створенні спільного продукту УПЛ ТБ та його трансляцій на єдиній платформі.