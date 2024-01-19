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Функціонер також розкрив деякі деталі трансферу бразильця.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін прокоментував підписання "гірниками" лівого вінгера Кевіна, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Функціонер поділився, чим 21-річний бразильський гравець зацікавив Шахтар.

"По-перше, я радію, що нам вдалося здійснити цей трансфер. Це важливо для команди, для клубу, для українського футболу. Кевін – це молодий, надзвичайно обдарований гравець, який має дуже великі перспективи. Це футболіст із чудовою швидкістю, неймовірним дриблінгом, високим футбольним інтелектом, якісним пасом та гарним ударом. І це саме ті якості, що цілковито відповідають філософії гри Шахтаря, що дозволяють демонструвати красивий атакувальний футбол, який люблять наші вболівальники. Це якості, які можуть зробити з Кевіна зірку світового рівня, бо він має величезний потенціал для подальшого зростання. Тому я вважаю, що Кевін стане справжнім підсиленням для нашої команди і допоможе Шахтарю виграти багато-багато трофеїв", — заявив Палкін.

Він також поділився деякими деталями угоди з Палмейрасом, за який раніше виступав вінгер.

"За Кевіна ми домовилися платити частинами протягом 2 років – це нормальна практика для футбольного бізнесу, ми купуємо гравців і продаємо за таким принципом", — зазначив гендир Шахтаря.

Раніше стало відомо, що Кевін увійшов до топ-10 найдорожчих придбань в історії донецького клубу.