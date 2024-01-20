Україна

Бразильський легіонер повернувся на батьківщину.

Нападник Дніпра-1 Білл продовжить свою кар'єру на батьківщині у складі Нова-Ігуасу, який виступає у чемпіонаті штату Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє прес-служба бразильського клубу.

Деталі орендної угоди із 24-річним бразильцем не розголошуються.

У першій половині сезону Білл провів сім поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, Білл є гравцем Дніпра-1 із січня 2022 року, але за цей період він рік провів в оренді. На його рахунку 25 матчів у складі українського клубу, в яких він забив один гол та віддав дві гольові передачі.