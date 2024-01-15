Україна

Валерій Юрчук поділився своїми думками після виходу із відпустки.

Воротар Дніпра-1 Валерій Юрчук прокоментував вихід команди з відпустки, а також поділився своїми думками щодо другої половини сезону в УПЛ.

"Цілком нормальні думки. Гадаю, що кожен за кожним скучив. Зараз усі проходять звичні процедури, ми усе це пройдемо і потім поїдемо на збори готуватися до чемпіонату.

Думаю, що нічого нового на зборах для нас не буде. Буде гарна робота, і далі вже все залежить від нас, як ми проведемо збори.

Головне, щоб ми фінішували так в кінці чемпіонату, а не у зимову перерву. Думаю, що ми добре підготуємося на зборах до чемпіонату і будемо налаштовувати себе тільки на верхню частину таблиці.

Всі один одному бажають лише одного – щоб був мир, і щоб ми перемогли. Ну і звісно, ми можемо лише дякувати Збройним силам України за те, що можемо продовжувати грати у футбол. Переконаний, що ми переможемо і все буде в країні добре", - наводить слова Юрчука прес-служба клубу.

Після 17 турів Дніпро-1 разом із Кривбасом очолюють турнірну таблицю УПЛ, набравши по 34 очки. За ними йде Полісся, яке набрало 32 бали.