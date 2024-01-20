Україна

Наставник "гірників" оцінив дії керівництва донецького клубу про трансферну політику.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував відмову "гірників" щодо трансферу півзахисника Георгія Судакова.

"Кожен тренер радіє, коли може зберегти одного зі своїх найкращих гравців. Це очевидно. Я щасливий не тільки за себе, а й за команду, за клуб. Вважаю, це гарний сигнал для Європи, що ми можемо залишати собі якісних футболістів, що ми не продаємо тільки аби продати. Я казав гравцям, що вони повинні мати амбіції досягати найвищого рівня, але спершу мусять старанно працювати та вдосконалюватися.

Якщо дивитися на те, як працює Судаков, то, відверто кажучи, з першої секунди мого перебування в клубі наше з ним спілкування було чудовим. Він прогресує кожного дня, показує гарний приклад іншим. Думаю, протягом наступних кількох місяців продемонструє ще кращий прогрес.

Також завжди радію, коли клуб та хороший футболіст нарешті ухвалюють рішення про перехід на найвищий рівень. Це добре, нормальний процес у футбольному бізнесі. Але зараз я щасливий, що він залишається з нами, щоб продовжити свій розвиток", — наводить слова Пушича прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар відмовився продавати Судакова за 40 млн євро, а одним із претендентів на гравця був Наполі.