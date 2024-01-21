Україна

Клуби УПЛ продовжують готуватися до другої половини сезону.

Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку на навчально-тренувальних зборах за кордоном.

У першому контрольному матчі на зборах Кривбас здобув перемогу над середняком польського чемпіонату – П'ястом – з рахунком 2:0.

Перемогу команді Юрія Вернидуба принесли забиті м'ячі у виконанні Жана По та Прінса Аду — при цьому обидва відзначилися голами на старті другого тайму.

Наступний матч Кривбас проведе проти чемпіона Угорщини – Ференцвароша. Матч відбудеться 25 січня.

Кривбас — П'яст 2:0

Голи: Жан По, 47, Прінс Аду, 48.

Кривбас: Кліщук (Маханьков, 46), Понєдєльнік (Татарков, 46), Бескоровайний (Вілівальд, 46), Вакулко (Рябов, 46), Хомченовський (Блізніченко, 46), Кузик (Жан По, 46), Іліч (Твердохліб, 46), Бізімана (Приходько, 46), Луньов (Дебелко, 46), Задерака (Соса, 31 (Микитишин, 61)), Кожушко (Прінс Аду, 46).

У другій зустрічі одеський Чорноморець був розгромлений представником чемпіонату Південно-Африканської Республіки — ТС Гелаксі з рахунком 0:4.

У складі суперника команди Романа Григорчука дублями відзначилися Себелевеле та Мбунджана. При цьому всі голи було забито у другому таймі.

До цього Чорноморець обіграв Петропул (1:0), після чого програв Уйпешту (1:3) та Дріті (1:3).

Чорноморець — ТС Гелаксі 0:4

Голи: Себелевеле, 47, 75, Мбунджана, 84, 87.

Чорноморець: Білик (Пірожок, 76), Гучек (Граждан, 62), Ситников, Данилюк, гравець на перегладі (Дебелко, 46), Ухань, Хадіда (Пшеничнюк, 46), Бойчук, Ієде, Присяжнюк, Голуб.

У третій зустрічі Олександрія здобула перемогу над болгарським Левскі з рахунком 2:1.

У складі команди Руслана Ротаня голами відзначилися Кулаков та Костишин. Болгари, у свою чергу, забили з пенальті на 36 хвилині.

Для Олександрії це був перший спаринг на зборах у Туреччині.

Олександрія — Левскі 2:1

Голи: Кулаков, 42, Костишин, 62 — ?, 36 (з пенальті).

Олександрія (1 тайм): Шевченко, Логінов, Кампос, Скорко (Базаєв, 28), Смирний, Сігеєв, Плакса, Кулаковський, Джевані, Шулянський, Кулаков.

Олександрія (2 тайм): Єрмаков, Білошевський, Савченко, Мартинюк, Копина, Ващенко, Шостак, Михайленко, Костишин, Калітвінцев, Погорілий.