Україна

Натомість "гірники" зіграють проти Пюніка.

Донецький Шахтар продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Перший спаринг команди Маріно Пушича мав бути зіграний сьогодні, 21 січня, проти болгарського Лудогорця, проте його було скасовано через погані погодні умови.

Натомість завтра, 22 січня, Шахтар зіграє контрольний матч проти єреванського Пюніка. Гра розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Раніше Дарійо Срна розповів, чому в Шахтарі відмовились продавати Судакова.