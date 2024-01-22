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Гравець і тренер разом перебували вже у трьох клубах.

Атакуючий півзахисник Владлен Юрченко, який нещодавно поповнив склад Металіста 1925, напередодні свого 30-го дня народження розповів про свою кар'єру, перехід до харківського клубу та свій легіонерський досвід, передає офіційний сайт УПЛ.

Зокрема, гравець зазначив, що йому поки що не вдалося досягти всього, що він планував, наприклад, у 20-річному віці.

"Деякі задачі було виконано, а деякі поки що ні. Однак час ще є, буду грати та досягати високих результатів", — сказав Юрченко.

Півзахисник також поділився, як його прийняли у новому колективі.

"У мене максимально позитивні враження, мене прийняли дуже тепло. Я задоволений цим рішенням", — підкреслив гравець.

Юрченко працював з нинішнім головним тренером Металіста 1925 Віктором Скрипником ще у Зорі та Ворсклі. 30-річний українець розповів, чому саме з цим наставником він почувається найбільш комфортно.

"Мені подобається стиль роботи, стиль гри та тренувальний процес. Тут усі складові мають значення, мені дійсно комфортно працювати із Віктором Скрипником, тому радий бути з ним і в новій команді", — заявив півзахисник.

Гравець також поділився, які головні висновки він зробив для себе за час виступів за леверкузенський Баєр (2014-2018).

"Я переїхав туди у 20 років і практично не зіграв там жодного матчу на дорослому рівні. Тож багато чому новому доводилося вчитися: і в побуті, і у футболі. Багато факторів, зараз навіть важко все перерахувати. Фактично, у 20 років я почав вчитися футбольним аспектам наново. Можна навіть сказати, що я перейшов з Академії Шахтаря до Академії Баєра", — зазначив він.

Наостанок, Юрченко розповів, з ким із тих гравців, з якими працював ще в юнацьких командах Шахтаря, він підтримує контакт і зараз.

"Якщо чесно, то близько мало з ким спілкувалися. Але, звісно, хороші взаємини із Андрієм Тотовицьким, Сергієм Болбатом та Микитою Шевченком. Якщо ж брати мою нинішню команду, Металіст 1925, де зараз також грають вихованці з Академії Шахтаря, то ми добре знайомі, тепло спілкуємося і нам є що згадати. Як з Академії, так і з інших періодів нашої кар'єри", — поділився гравець.

Нагадаємо, раніше півзахисник заявив, що йому сподобалося те, як планують розвивати проєкт Металіста 1925.