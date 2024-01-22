Україна

Завершився перший контрольний поєдинок "гірників" на турецьких зборах-2024.

Шахтар у рамках контрольного матчу на турецьких зборах-2024 розібрався з вірменським Пюніком.

Донецький клуб відкрив рахунок ще у першому таймі — голом відзначився Олександр Зубков. Подвоїти перевагу "гірникам" вдалося лише ближче до кінця зустрічі завдяки Віктору Цуканову.

Шахтар — Пюнік 2:0

Голи: Зубков, 14, Цуканов, 82

Шахтар: Різник (Рудько, 46), Конопля (Гочолеішвілі, 46) Бондар (Лемкін, 46; Лацабідзе, 69), Матвієнко (Ракіцький, 46), Азаров (Педріньйо, 46) Степаненко (Назарина, 46), Бондаренко (Очеретько, 46; Цуканов, 69), Судаков (Криськів, 46), Зубков (Швед, 46), Кевін (Невертон, 46), Сікан (Егіналду, 46)

Зазначимо, що бразильський вінгер Кевін, який лише нещодавно поповнив склад "гірників", відзначився асистом у дебютному для себе матчі.