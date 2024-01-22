Україна

Вдалий початок кар'єри бразильця у складі "гірників".

Лівий вінгер Кевін оформив асист у дебютному матчі за донецький Шахтар на турецьких зборах-2024.

У контрольному поєдинку проти вірменського Пюніка 21-річний бразилець віддав гольову передачу на Зубкова, який забив перший гол Шахтаря у 2024 році.

Нагадаємо, Кевін увійшов до топ-10 найдорожчих придбань в історії "гірників". Генеральний директор клубу Сергій Палкін заявив, що у новачка є якості, які можуть зробити з нього зірку світового рівня.