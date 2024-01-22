Україна

Гравець залишив клуб на правах вільного агента.

Верес і правий вінгер Андрій Блізніченко домовилися про дострокове припинення співпраці, повідомляє офіційний Telegram-канал клубу з Рівного.

Гравець отримав статус вільного агента. У цьому сезоні він встиг взяти участь в 11 матчах Вереса у всіх турнірах, відзначившись голом.

До рівненського клубу 29-річний українець приєднався взимку 2023 року. Загалом, на рахунку Блізніченка 6 голів і 2 асисти у 28 матчах за Верес у всіх турнірах.

Нагадаємо, взимку клуб із Рівного встиг оформити вже три трансфери: Гагун команду залишив, а Мельник і Мрвальєвич до неї приєдналися.