Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 22 січня 2024 року, 14:30.

Донецький Шахтар почав 2024 рік із перемоги над єреванським Пюніком на зборах у Туреччині.

Підопічні Маріно Пушича відкрили рахунок ще у першій половині першого тайму — голом відзначився Зубков. Зазначимо, що асистував йому дебютант "гірників" Кевін. Ближче до завершення поєдинку Цуканов поставив крапку у ньому, подвоївши перевагу донецького клубу.

До вашої уваги відео найкращих моментів контрольного поєдинку Шахтар — Пюнік:

Шахтар — Пюнік 2:0

Голи: Зубков, 14, Цуканов, 82

Шахтар: Різник (Рудько, 46), Конопля (Гочолеішвілі, 46) Бондар (Лемкін, 46; Лацабідзе, 69), Матвієнко (Ракіцький, 46), Азаров (Педріньйо, 46) Степаненко (Назарина, 46), Бондаренко (Очеретько, 46; Цуканов, 69), Судаков (Криськів, 46), Зубков (Швед, 46), Кевін (Невертон, 46), Сікан (Егіналду, 46)