Україна

"Гірники" розійшлися не на жарт.

Донецький Шахтар розпочав переговори з загребським Динамо щодо трансферу атакувального півзахисника Мартіна Батуріна. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

Як стверджує джерело, 20-річний хорват є головною трансферною метою "гірників" разом з бразильцем Марлоном Гомесом. Наразі переговори знаходяться у у просунутій стадії. Шахтар хоче закрити цю угоду у січні цього року.

Діючий контракт хорвата з загребським клубом розрахований до 15 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро.

Цього сезону, Мартін Батуріна зіграв за Динамо Загреб 26 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося про зацікавленість Марлоном Гомесом з боку Шахтаря.