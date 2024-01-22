"Гірники" розійшлися не на жарт.
Батурина, Getty Images
22 січня 2024, 20:56
Донецький Шахтар розпочав переговори з загребським Динамо щодо трансферу атакувального півзахисника Мартіна Батуріна. Про це повідомляє Фабриціо Романо.
Як стверджує джерело, 20-річний хорват є головною трансферною метою "гірників" разом з бразильцем Марлоном Гомесом. Наразі переговори знаходяться у у просунутій стадії. Шахтар хоче закрити цю угоду у січні цього року.
Діючий контракт хорвата з загребським клубом розрахований до 15 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро.
Цього сезону, Мартін Батуріна зіграв за Динамо Загреб 26 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося про зацікавленість Марлоном Гомесом з боку Шахтаря.