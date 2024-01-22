Україна

"Гірники" продовжують працювати на трансферному ринку.

Центральний півзахисник Васко да Гама Марлон Гомеш опинився у сфері інтересів донецького Шахтаря, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Донецький клуб веде переговори щодо підписання 20-річного бразильця. За даними Романо, "гірники" оптимістично налаштовані стосовно переходу гравця.

Контракт Гомеша з бразильським клубом розраховано до кінця 2026 року. Портал transfermarkt оцінює півзахисника у 6 мільйонів євро.

У вже минулому сезоні вихованець Васко да Гама взяв участь у 27 матчах клубу у всіх турнірах, відзначившись асистом. Також зазначимо, що зі збірною Бразилії U-20 Гомеш став чемпіоном Південної Америки у 2023 році.

Нагадаємо, у це трансферне вікно Шахтар вже оголосив про перехід вінгера Кевіна, який увійшов до топ-10 найдорожчих придбань в історії "гірників" та відзначився асистом у дебютному матчі за них.