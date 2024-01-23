Україна

Український універсал Арсеналу отримав високу оцінку за матч проти Крістал Пелес (5:0).

Статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну за підсумками матчів англійської Прем'єри, які відбулися минулими вихідними у рамках 21-го туру.

Так, до цієї символічної збірної на позицію лівого захисника потрапив гравець лондонського Арсеналу Олександр Зінченко, команда якого здобула розгромну перемогу над Крістал Пелес (5:0).

27-річний українець отримав за гру проти "орлів" оцінку 8,08.

Символічна збірна тижня в АПЛ (20-22 січня 2024):

Голкіпер: Са (Вулвергемптон)

Захист: Бредлі (Ліверпуль), Конате (Ліверпуль), Мі (Брентфорд), Зінченко (Арсенал)

Півзахист: Сака (Арсенал), Мак Аллістер (Ліверпуль), Соучек (Вест Гем), Дарвін Нуньєс (Ліверпуль)

Напад: Жота (Ліверпуль), Жезус (Арсенал).

Нагадаємо, раніше Артем Довбик потрапив до символічної збірної 21-го туру Ла Ліги за версією WhoScored.