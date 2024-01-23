Україна

Для команди Юрія Калітвінцева це був перший спаринг на зборах.

Сьогодні, 23 січня, житомирське Полісся провело перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Іспанії.

Суперником команди Юрія Калітвінцева був Реал Мурсія з Іспанії, а матч закінчився вольовою перемогою українців із рахунком 2:1.

У складі житомирської команди голами відзначилися Микита Кравченко та Богдан Кушніренко, який реалізував пенальті.

Також зазначимо, що у складі Полісся дебютували троє новачків – Яссін Фортюне, Богдан Михайліченко та Таллес Коста.

Полісся – Реал Мурсія 2:1

Голи: Кушніренко, 49 (з пенальті), Кравченко, 58 – Кармона, 23.

Полісся (1 тайм): Бойко, Михайліченко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Таллес, Танковський, Макуана, Грицук, Козак, Будківський.

Полісся (2 тайм): Кудрик, Смоляков, Чечер, Жаржу, Кравченко, Крушинський, Кушніренко, Шастал (Янаков), Мустафаєв, Фортюне (Назаренко), Аріельсон.