Україна

Перший спаринг пройде проти іспанського клубу Реал Мурсія.

Житомирське Полісся проведе чотири контрольні матчі на навчально-тренувальних зборах в Іспанії.

Перший спаринг буде проти іспанського клубу Реал Мурсія – 23 січня, після чого заплановано гру зі Сталлю з польського Мелеца – 27 січня.

Третій контрольний матч пройде проти шведського Кальмара – 2 лютого, а 7 лютого відбудеться гра з ісландським Стьярнаном.

"Сьогодні команда проведе спільне тренування та короткий спарринг, два тайми по 30 хвилин з одним із клубів, що перебуває зараз теж в Іспанії на зборах.

Надалі є попередня домовленість про низку товариських ігор. Підопічні Юрія Калітвінцева зіграють чотири контрольні поєдинки, які клуб планує показати в прямому ефірі.

Полісся завжди в пріоритет ставить свого вболівальника і саме тому була пророблена робота з пошуку підрядників в Іспанії задля забезпечення трансляції. Ми працюємо над тим, щоб вболівальники Полісся змогли побачити ігри команди. Матчі транслюватимуться на клубному YouTube-каналі. Крім того, усі бажаючі можуть приєднатись до спільного перегляду у зимовій Фан-зоні Незламності Полісся.

Звертаю увагу на те, що дати і час початку матчів — базові, тому закликаю уважно слідкувати за анонсами на ресурсах клубу", — сказав директор з маркетингу Полісся Олександр Денисов.

Після 17 турів Полісся набрало 32 очки та посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідерів Кривбасу та Дніпра-1 на два бали.