Легендарний ексфутболіст запевнив, що є лише гостем на Конгресі УАФ.
ОЛЕГ БЛОХІН, ФОТО УАФ
25 січня 2024, 12:44
Сьогодні, 25 січня, відбудеться XXVI Конгрес Української асоціації футболу, на якому вибиратимуть президента Асоціації. Очільником УАФ має стати Андрій Шевченко, оскільки він є єдиним кандидатом на цю посаду.
На Конгрес прибув легендарний ексфутболіст київського Динамо Олег Блохін. Журналіст Роман Бебех поставив йому питання щодо підтримки Андрія Шевченка.
Блохін дав наступну відповідь: "Я ще раз кажу. Мене просто запросили. Обирають же інші".
Нагадаємо, зараз Блохін працює співголовою Комітету національних збірних команд УАФ та Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ.