Україна

Легендарний ексфутболіст запевнив, що є лише гостем на Конгресі УАФ.

Сьогодні, 25 січня, відбудеться XXVI Конгрес Української асоціації футболу, на якому вибиратимуть президента Асоціації. Очільником УАФ має стати Андрій Шевченко, оскільки він є єдиним кандидатом на цю посаду.

На Конгрес прибув легендарний ексфутболіст київського Динамо Олег Блохін. Журналіст Роман Бебех поставив йому питання щодо підтримки Андрія Шевченка.

Блохін дав наступну відповідь: "Я ще раз кажу. Мене просто запросили. Обирають же інші".

Нагадаємо, зараз Блохін працює співголовою Комітету національних збірних команд УАФ та Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ.