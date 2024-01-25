Україна

Кандидат на посаду президента організації презентує власну програму.

У четвер, 25 січня 2024 року, у Будинку футболу в місті Київ відбувається позачерговий XXVI Конгрес Української асоціації футболу.

Одним із питань заходу стало обрання нового президента Української асоціації футболу.

Єдиним кандидатом на цю посаду є колишній футболіст та екскерманич збірної України та італійського Дженоа Андрій Шевченко.

Перед початком церемонії голосування претенденту дали можливість презентувати власну програму розвитку українського футболу на найближчі роки.

Одним із пунктів наданого Шевченком матеріалу було окреслення ключових проблем УАФ на теперішній час.

– недовіра до організації через непрозору діяльність;

– відсутність сучасної бази даних та IT-рішень;

– відсутність системності у діяльності обласних асоціацій;

– недовіра до інституту арбітражу;

– відсутність єдиної піраміди змагань;

– слабка спонсорська база;

– відсутність єдиної методики підготовки футболістів;

– відсутність згоди поміж професійними клубами щодо спільних дій для розвитку УПЛ.

Нагадаємо, що до цього Олег Блохін відмовився відповідати на питання щодо підтримки Шевченка.