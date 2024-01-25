Україна

Команди УПЛ продовжують підготовку до другої половини сезону.

Ще три команди української Прем'єр-ліги сьогодні, 25 січня, провели контрольні матчі на навчально-тренувальних зборах за кордоном.

У першій грі Дніпро-1 поступився австрійському Штурму з рахунком 1:2. У складі команди Юрія Максимова єдиним голом відзначився Ківінда. Перемогу австрійцям забезпечили голи Байрета та Прасса.

Для дніпрян це була перша товариська гра на зборах у Туреччині.

СК Дніпро-1 – Штурм 1:2

Голи: Ківінда, 72 — Байрет, 12, Прасс 30.

Дніпро-1 (1 тайм): Волинець, Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко, Бабенко, Піхальонок, Рубчинський, Гуцуляк, Горбунов, Філіппов.

Дніпро-1 (2 тайм): Юрчук, Кравець, Горін, Авраменко, Пасіч, Вітіньо, Баденко, Мельниченко, Гаджиєв, Маркос Андре, Ківінда.

Штурм: Ярош, Газібеговіч (Мустафіч, 84), Аффенгрубер, Лавалі, Шнегг, Станкович, Горват, Пратт, Кітейшвілі, Саркарія (Гргіч,77), Байрет (Іліч, 87).

У другому матчі одеський Чорноморець поступився австрійському Альтаху з рахунком 0:2.

Трансляцію цієї гри було скасовано на прохання австрійців в останній момент, а після матчу прес-служба "моряків" написала наступне: "Програємо ну дуже агресивному супернику. Чи вийшов Альтах взагалі грати у футбол?"

Чорноморець — Альтах 0:2

У ще одній зустрічі Олександрія обмінялася голами з узбекистанським Пахтакором. Матч закінчився із рахунком 1:1.

У першому таймі Калітвінцев вивів вперед команду Руслана Ротаня, але у другому українці пропустили у відповідь.

Олександрія — Пахтакор 1:1

Голи: Калітвінцев, 7 — ?, 86.

Олександрія (1 тайм): Єрмаков, Логінов, Кравченко, Копина, Мартинюк, Калюжний, Кулаковський, Ковалець, Калітвінцев, Костишин, Де.

Олександрія (2 тайм): Шевченко, Савченко, Кампос, Базаєв, Смирний, Сігеєв, Михайленко, Мадісон, Джевані, Шулянський, Кобзар.