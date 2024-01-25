Україна

Команди УПЛ продовжують підготовку до другої половини сезону.

Клуби української Прем'єр-ліги продовжують готуватись на навчально-тренувальних зборах до другої половини сезону.

У своєму другому спарингу на зборах Кривбас здобув перемогу над угорським Ференцварошем з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму, коли Вакулко отримав м'яч від Задераки і точно пробив метрів із 25. Потім за шість хвилин Даніель Соса на дальній штанзі замкнув простріл від Кожушка.

Ференцварош – Кривбас 2:0

Голи: Вакулко, 52, Соса, 58.

Ференцварош (стартовий склад): Варга – Вінго, Мієнті, Ммає, Доната – Кехінде, Хараїшвілі, Бешич, Гояк, Катона – Кодро.

Кривбас: Кліщук (Хома, 46) – Понєдєльнік (Татарков, 46), Бескоровайний (Вілівальд, 46), Стецьков (Рябов, 46), Кузик (Блізніченко, 46) – Жан По (Соса, 46), Іліч (Микитишин, 46), Бізімана (Приходько, 46), Твердохліб (Вакулко, 46), Хомченовський (Задерака, 46) – Аду (Кожушко, 46).

У другій грі столична Оболонь розгромила Дукаджині із Косова з рахунком 4:1.

Перемогу команді Валерія Іващенка принесли забиті м'ячі у виконанні Грисьйо, Вишневського, Таранухи та Суханова. У косоварів єдиний м'яч забив Шабані, який реалізував пенальті.

Оболонь – Дукаджині (Косово) 4:1

Голи: Грисьо, 38, Вишневський, 44, Тарануха, 67, Суханов, 83 – Шабані, 50 (з пенальті).

Оболонь: Кичак (Федорівський 46, Рибка 63), Прокопенко (Осман 46), Карась (Приймак 46), Вовкун (Дубко 46), Грисьо (Нагієв 46), Груша (Суханов 46), Запорожець (Мороз 46), Косовський (Черненко 46), Краснопір (Слободян 46), Чернов (Мединський 46), Вишневський (Тарануха 46).