Україна

Перший поєдинок луганців на турецьких зборах.

Сьогодні, 26 січня, луганська Зоря проведе свій перший спаринг на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Юрія Коваля стане польський клуб Краковія, де раніше виступав український вінгер Євген Коноплянка.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:30 за київським часом.

Пряма трансляція матчу Зоря — Краковія:

Після 14 ігор Зоря набрала 12 очок і посідає 14 місце в УПЛ, а у Краковії — 21 бал після 19 ігор та 12 місце у чемпіонаті Польщі.