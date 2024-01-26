Україна

Львів'яни, як і київське Динамо, теж почали рік із поразки.

Рух продовжує підготовку до другої частину сезону на зборах у Словенії. У першому контрольному поєдинку зимового міжсезоння львів'янам протистояв місцевий Домжале.

Саме український колектив відкрив рахунок у матчі завдяки голу Плюмана. Проте, вже невдовзі словенці відновили паритет — відзначився Ступаревич, тож перший тайм завершився нічиєю.

У другій половині зустрічі Плюман оформив дубль, але Домжале майже одразу відновив нічийний результат. Потім Ступаревичу теж вдалося оформити дубль і саме його гол виявився вирішальним у матчі.

Рух — Домжале 2:3

Голи: Плюман, 22, 56 – Ступаревич, 31, 78 (пен.), Крупич, 60

Рух: Ванівський — Кітела, Матвіїв, Баршак, Теслюк, Столярчук, Таллес, Денисов (Квас, 60), Непейпієв (Касарда, 56), Плюман, Карабін

Нагадаємо, вже о 18:30 за київським часом сьогодні, 26 січня, розпочалася зустріч львівського клубу з боснійським Сараєво.