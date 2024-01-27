Україна

Четвертий поєдинок киян на турецьких зборах.

У суботу, 27 січня, київська Оболонь проведе четвертий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Валерія Іващенка стане чеський Градец-Кралове, стартовий свисток пролунає о 16:00.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "пивоварів" посідають 12 сходинку з 16 команд-учасниць.

У першій грі Оболонь програла косоварській Малішеві (0:2), у другій обіграла косоварський Дукаджині (4:1), а в третій поступилась чеському Банік Острава (1:3).

Пряма трансляція матчу Градец-Кралове — Оболонь:

Нагадаємо, що нещодавно Оболонь визначила свого найкращого гравця в 2023 році.