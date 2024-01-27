Україна

Другий поєдинок черкасців на турецьких зборах.

У середу, 24 січня, черкаський ЛНЗ проведе перший контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Олега Дулуба стане чеська Млада Болеслав, стартовий свисток пролунає о 16:30.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "бузкових" посідають сьому сходинку з 16 команд-учасниць.

У першій грі ЛНЗ поступився польській Варті (1:2).

Пряма трансляція матчу Млада Болеслав — ЛНЗ:

"Бузкові" завершили першу частину сезону УПЛ на десятій сходинці.

Нагадаємо, що нещодавно ЛНЗ підписав одразу двох іноземців: нападника Молло Бессала та півзахисника Арада Бара.