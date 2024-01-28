Україна

Третій поєдинок криворіжців на іспанських зборах.

У неділю, 28 січня, криворізький Кривбас проведе третій контрольний поєдинок на іспанських зборах-2024. Суперником команди Юрія Вернидуба стане чеська Вікторія Пльзень, стартовий свисток пролунає о 17:00.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "червоно-білих" посідають третю сходинку з 16 команд-учасниць.

У першій грі Кривбас здолав польський П’яст (2:0), а в другій — угорський Ференцварош (2:0).

Пряма трансляція матчу Вікторія Пльзень — Кривбас:

Нагадаємо, що нещодавно Кривбас відправив двох гравців до оренди в закарпатський Минай.